FC Barcelone - Atlético de Madrid : les compositions probables

C'est peut-être le week-end qui décidera du vainqueur de la Liga. Les quatre équipes de tête s'affrontent, et avant le Real Madrid - Séville de dimanche, il y a un alléchant FC Barcelone - Atlético de Madrid cet après-midi (à suivre dès 16h15 en direct sur Foot Mercato). Le leader face au troisième, avec seulement deux points d'écart qui séparent les deux formations. Autant dire qu'une défaite catalane compromettrait presque définitivement ses chances de titre.

La dynamique actuelle semble cependant être en faveur des hommes de Ronald Koeman, qui transmettent de meilleures sensations, là où les Colchoneros ont dilapidé une avance de plus de dix points en quelques semaines seulement. En déplacement, les troupes du Cholo Simeone n'ont gagné qu'un seul de leurs cinq derniers matchs, alors que le Barça est plutôt serein sur ses terres. Les Rojiblancos avaient cependant remporté la première confrontation de la saison sur le score de 1-0.

Le retour de Luis Suarez à Barcelone

Pour ce choc, Ronald Koeman alignera Marc-André ter Stegen dans les cages. Le trio défensif sera composé de Lenglet, Piqué et Araujo. Sur les flancs, on retrouvera Jordi Alba et Dest. L'entrejeu sera composé du trio Busquets-Pedri-De Jong, et devant, pour accompagner Lionel Messi, place à Antoine Griezmann, qui retrouvera ainsi bon nombre de ses anciens partenaires.

En face, le onze du tacticien argentin démarrera par Oblak dans les cages, avec pour le protéger Mario Hermoso, Felipe et Savic. Trippier et Carrasco auront la responsabilité d'animer les ailes. Au milieu, Kondogbia devrait jouer en soutien de Koke et de Thomas Lemar, alors que Marcos Llorente accompagnera le grand revenant Luis Suarez, pour son premier match face au Barça depuis son départ.