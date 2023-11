Equipe de France : Jean-Clair Todibo s’est inspiré d’Andrea Pirlo et… d’Adrien Rabiot

Depuis son retour en Ligue 1 en 2021 sous les couleurs de Nice après plusieurs expériences plus ou moins fructueuses dans des clubs européens prestigieux, Jean-Clair Todibo met tout le monde d’accord. Taulier de l’arrière-garde azuréenne, le défenseur de 23 ans est scruté par de nombreux clubs européens et commence à se faire une belle place en équipe de France dans l’esprit de Didier Deschamps. Alors qu’il avait honoré sa première sélection avec les Bleus contre l’Allemagne en septembre (2-1), l’ancien du Barça devrait connaître sa deuxième ce samedi face à Gibraltar.

En attendant, le natif de Cayenne a accordé une interview à Canal+. L’occasion pour l’Aiglon de revenir sur les joueurs qui l’ont inspiré ou continuent de l’inspirer : «Ce que je préfère, c’est défendre. J’aime les un contre un. C’est comme ça que j’ai grandi. Mes inspirations ? Quand j’étais jeune, j’étais milieu. Je me suis beaucoup inspiré de Pirlo et Rabiot. Maintenant, j’observe beaucoup Van Dijk. J’aime beaucoup son aura et sa qualité de sortie de balle.» Cela tombe bien, il évolue désormais aux côtés de l’ancien Parisien chez les Bleus.