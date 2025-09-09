Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Afrique

Qualifs CdM 2026 : la Sierra Leone bat l’Éthiopie et met la pression sur le Burkina Faso

Par Kevin Massampu
1 min.
Stade en Afrique @Maxppp
terminé - 15:00 Tanzanie 0 Niger 1
terminé - 15:00 Namibie 3 STP 0
terminé - 15:00 Sierra Leone 2 Éthiopie 0
terminé - 15:00 Zimbabwe 0 Rwanda 1
terminé - 15:00 Kenya 5 Seychelles 0

Cinq rencontres étaient au programme du multiplex de 15h, pour le compte des qualifications à la Coupe du Monde 2026 dans la zone Afrique. Dans le groupe A, la Sierra Léone s’est imposée face à l’Éthiopie (2-0) et revient à deux points du Burkina Faso, deuxième, qui recevra l’Égypte ce soir. Les Burkinabés affronteront d’ailleurs les Leone Stars, lors de la prochaine trêve internationale. 

Dans la poule C, le Rwanda réalise une bonne opération dans la course à la qualification aux barrages en gagnant contre le Zimbabwe (0-1). Dans le groupe F, le Kenya, déjà assuré de ne pas disputer la prochaine Coupe du Monde, a écrasé les Seychelles (5-0). Dans le même temps, le Niger a battu la Tanzanie (0-1) et revient à un point de la deuxième place du groupe E. Enfin, la Namibie s’accroche à sa deuxième place dans la poule H pour garder un petit espoir d’accéder aux barrages, avec son succès (3-0) contre le Sao-Tome-et-Principe.

Les résultats du multiplex de 15h :

Groupe A

Sierra Leone 2 - 0 Éthiopie : Momoh Kamara (37e) et Alhassan Koroma (90e + 6).

Groupe C

Zimbabwe 0 - 1 Rwanda : Gilbert Mugisha (39e).

Groupe E

Tanzanie 0 - 1 Niger : Daniel Sosah (59e).

Groupe F

Kenya 5 - 0 Seychelles : Ryan Ogam (7e), Collins Sichenje (35e), Duke Abuya (38e), Michael Olunga (45e + 5 et 67e).

Groupe H

Namibie 3 - 0 Sao-Tome-et-Principe : Peter Shalulile (41e, 67e et 71e).

Pub. le - MAJ le
