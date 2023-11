PSG : Luis Enrique bloque le départ de 2 joueurs au FC Barcelone

Le FC Barcelone cherche un remplaçant pour Gavi. L’international espagnol est blessé au genou et ne devrait pas rejouer de la saison. Un coup dur pour le FC Barcelone et pour la sélection espagnole, puisque le jeune milieu de terrain avait un rôle majeur dans les deux formations. Pour l’instant, les médias catalans restent assez prudents quant aux intentions du Barça pour le mercato, mais la tendance est plutôt à l’arrivée d’un nouveau milieu.

Surtout que les règles du fair-play financier de la Liga permettent au Barça de dépasser légèrement sa masse salariale imposée pour recruter, puisqu’il s’agit d’un cas exceptionnel de grave blessure. Plusieurs noms sont sortis dans la presse locale ces derniers temps, à l’image de Gio Lo Celso, de la solution maison Fermin Lopez, mais surtout des Parisiens Carlos Soler et Fabian Ruiz. Le FC Barcelone espérait pouvoir recruter un des deux milieux espagnols sous forme de prêt avec option d’achat cet hiver.

Luis Enrique a dit non

Mais Luis Enrique a fermé la porte, selon les informations du quotidien Sport. Le coach du Paris Saint-Germain estime qu’ils peuvent encore avoir un rôle très important dans l’équipe cette saison, et il n’y aura donc aucune négociation possible avec le FC Barcelone. Les deux joueurs, tous deux arrivés à l’été 2022, sont plutôt appréciés par le tacticien espagnol qui veut compter sur un effectif le plus large possible pour aller au bout en Europe.

Bien qu’aucun des deux ne soit vraiment titulaire, Luis Enrique sait qu’il pourrait avoir besoin d’eux à un moment de la saison et estime qu’ils peuvent avoir le niveau pour jouer plus régulièrement si l’occasion se présentait. Fabian Ruiz a démarré 5 de ses 11 matchs joués en Ligue 1 et 0 des 2 apparitions en Ligue des Champions, alors que Carlos Soler affiche 3 titularisations en 9 rencontres de championnat. Le FC Barcelone devra donc se tourner vers d’autres pistes. Le média précise d’ailleurs que tant l’ancien Napolitain que l’ex-Valence étaient des options relativement chères compte tenu des finances catalanes.