Arsenal : le nouveau maillot extérieur 2023-24 dévoilé !

Comme chaque été, les clubs dévoilent leurs nouvelles tuniques sous lesquelles leurs joueurs évolueront durant l’intégralité de la saison. Arsenal ne déroge pas à la règle et dévoile un tout nouveau maillot extérieur célébrant les racines du club à Islington et présentant les talentueux artistes qui soutiennent Arsenal sur la scène mondiale à travers une vidéo de présentation exclusive. Le maillot arbore des lignes noires flottantes, inspirées de la carte d’Islington dans un mélange de jaune et de vert.

Désormais disponible sur la boutique officielle du club et bientôt sur la boutique Foot.Fr, ce nouveau maillot extérieur signé adidas, qui sera porté par le club londonien lors des rencontres loin de l’Emirates Stadium, devrait probablement surprendre les supporters d’Arsenal avant qu’ils ne s’y habituent. Reste à savoir si cette tunique étonnante sera celle du futur champion de Premier League…

