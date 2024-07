Strasbourg : BlueCo a trouvé le remplaçant de Patrick Vieira

Une saison seulement après son arrivée en Alsace, le technicien français a décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à son expérience sur le banc du Racing, comme l’a confirmé le pensionnaire de Ligue 1 via un communiqué officiel, ce jeudi. Un clap de fin surprise qui n’a pas manqué de surprendre les différents observateurs, et de frustrer certains joueurs du vestiaire strasbourgeois. Mais pour le remplacer, le club alsacien, par la voix de son propriétaire BlueCo, souhaitait nommer un manager britannique pour lui succéder.

La suite après cette publicité

Selon les indiscrétions de L’Équipe, le jeune technicien anglais de 40 ans, Liam Rosenior, a été choisi pour prendre le banc du RCSA. Il sort d’une expérience convaincante d’un an et demi à Hull City, en Championship, et aurait été choisi par l’un des deux directeurs sportifs de Chelsea pour occuper ce poste, alors que Joe Edwards était jusque-là le principal favori. Rosenior devrait même rencontrer son groupe dès le début de la semaine prochaine.