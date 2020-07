FC Barcelone : Quique Setién en rajoute une couche sur Antoine Griezmann

C'est l'affaire qui fait le plus parler à Barcelone en ce moment. Quique Setién, qui se serait mis son vestiaire à dos, a aussi été très critiqué pour sa gestion du cas Griezmann, entré dans le temps additionnel face à l'Atlético mardi dernier (2-2). Dans la conférence de presse qui a suivi, le tacticien espagnol a refusé de présenter des excuses auprès du joueur, qu'il compte traiter comme n'importe quel autre membre de l'effectif barcelonais.

« Je ne vais pas demander pardon, mais je comprends parfaitement qu’il puisse se sentir mal », avait-il lancé, et depuis, les deux hommes ont parlé. La presse catalane expliquait ainsi qu'il n'y avait pas forcément de friction entre les deux, et le champion du monde a affirmé à son coach qu'il n'avait pas à se justifier auprès de lui. Toujours est-il que dans l'entourage du natif de Mâcon on l'a mauvaise, à l'image du père de l'attaquant qui a clashé l'entraîneur sur les réseaux sociaux : « pour avoir ce genre de propos, il faut avoir les clés du camion. Ce n'est pas le cas, vous êtes simplement passager. »

« Quand Griezmann jouait vous me parliez de Fati »

Ce samedi, Quique Setién a été interrogé, une fois encore, au sujet du Tricolore en conférence de presse. « Griezmann va bien. C'est un très grand professionnel, c'est un joueur qui comprend cette situation. C'est un gars extraordinaire, très pro, et ça ne va pas le toucher quand il jouera. Il est très positif et on est certain qu'il sera à 100% quand il rejouera », a ainsi lancé l'ancien du Betis.

« Moi, j'ai toujours parlé de hiérarchie dans l'équipe, mais pas de joueurs indiscutables. Griezmann est un grand joueur pour le club et pour l'équipe. Mais quand Griezmann jouait, vous me parliez de Fati et maintenant c'est l'inverse. Je ne suis pas capricieux et la hiérarchie est très claire pour moi, mais tout le monde ne peut pas jouer. C'est une décision que j'assume », a ajouté Setién, qui n'a donc aucune intention de s'excuser ou de justifier sa décision en profondeur. Autant dire que la planète foot entière sera très attentive à la composition du choc face à Villarreal dimanche soir (22h, à suivre en direct sur Foot Mercato).