Atlético : les chiffres de l'opération Moussa Dembélé

On touche au but dans le dossier Moussa Dembélé ! Après avoir réussi sa visite médicale avec l'Atlético de Madrid, l'attaquant français de 24 ans va donc être prêté six mois par l'Olympique Lyonnais. Une opération qui selon nos informations va coûter 1,5 million d'euros aux Colchoneros.

La suite après cette publicité

L'option d'achat du joueur qui sera activable à la fin de la saison est de l'ordre de 33,5 millions d'euros et des bonus s'élevant à 5 millions d'euros seront également ajoutés. Une belle opération pour l'Olympique Lyonnais qui avait recruté Moussa Dembélé au Celtic contre 22 millions d'euros à l'été 2018.