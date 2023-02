Ligue des Champions : les joueurs de Manchester City n’ont pas compris leur passage à vide

La suite après cette publicité

Un match à deux visages. Manchester City a concédé un nul sur la pelouse du RB Leipzig 1-1 lors de ce 8e de finale aller après avoir dominé outrageusement la première période. Mais dominer n’est pas gagner. Les Allemands ont fait le dos rond, laissant passer un orage, pas si intense que cela finalement. Les Cityzens ont finalement passé leur temps à contourner la surface sans se procurer de grosses situations.

D’ailleurs, l’ouverture du score de Mahrez intervient sur un ballon égaré par Schlager, puis une mauvaise gestion de Gvardiol (27e). Au retour des vestiaires, Manchester City a adopté une autre tactique, cessant son pressing intense pour laisser le ballon à l’adversaire. Un choix étonnant qui ne fut pas payant car Leipzig s’est de suite montré bien plus dangereux que sur le premier acte, et a fini par égaliser grâce à Gvardiol (70e).

«Tout a changé en deuxième mi-temps. Il y a eu un deuxième match. Ils ont fini par revenir. Ils ont encore essayé mais cette fois ça n’a pas marché. Il faut qu’on soit plus clair dans notre idée de jeu», assure Manuel Akanji sur RMC à la fin de la rencontre. Une dernière phrase qui sonne comme un avertissement à ses coéquipiers, qui devront aller chercher la qualification le 14 mars prochain à l’Etihad.

Une image illustre la frustration et les difficultés de City, celle de Guardiola rassemblant ses joueurs sur la pelouse au coup de sifflet final. «Il a vu qu’on était énervé. Il nous a demandé de nous calmer, reconnait Mahrez sur Canal+. C’est la Ligue des Champions, les équipes sont fortes. Et quand tu ne tues pas le match, tu peux toujours concéder des buts. En première période, on a contrôlé le match. On voulait le faire en deuxième, mais on n’a pas réussi.»

Même Guardiola a semblé un peu perdu à la fin de la rencontre. «Nous n’avons pas l’équipe pour rivaliser avec eux dans les transitions, ils sont meilleurs que nous, ils sont de plus en plus rapides, sauf Kyle (Walker) et Erling (Haaland). Le rythme qu’ils ont, nous ne l’avons pas, et c’est pourquoi nous devons avoir le match avec ce contrôle que nous avions en première mi-temps.» Rendez-vous dans trois semaines pour corriger le tir.