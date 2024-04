Des anciens du PSG critiquent l’attitude de Mbappé

Son attitude lors de sa sortie dans le Classique face à l’Olympique de Marseille dimanche a fait jaser. Kylian Mbappé, après un match plus qu’en demi-teinte, a été remplacé par Luis Enrique. Si le résultat du match laissait place à de la joie côté parisien (victoire 0-2), le capitaine du soir a posté sur Instagram une photo de lui tête baissée quittant la pelouse du stade Vélodrome, sans aucun message pour ses coéquipiers. Cette attitude a agacé les deux anciens Parisiens Jérôme Alonso (entre 2001 et 2008), consultant pour Prime Video, et Éric Rabesandratana (entre 1997 et 2001) , consultant lui pour France Bleu Paris, comme le rapporte le journal Le Parisien.

«C’est un mec qui a beaucoup d’ego», estime d’abord Rabesandratana. «Je peux comprendre qu’il arrive au bout et qu’il en ait un peu marre, mais tu as quand même des millions de gamins qui te regardent. Kylian est un modèle, un exemple. Dimanche, quand il chuchote en sortant, comment veux-tu que le gamin le week-end ne fasse pas pareil devant son coach ?», regrette ensuite Alonso. L’ancien portier du PSG, remonté, a poursuivi. «C’est une question d’attitude. Tu peux en avoir plein le cul, mais tu as le brassard, donc reste digne jusqu’au bout. Le brassard du PSG c’est un héritage : Lama, Raï, Thiago Silva, Dahleb, Susic… Il faut juste que Kylian fasse en sorte que la fin de l’histoire soit belle et là, j’ai le sentiment que l’on est sur l’arête de la colline». De son côté, Rabé loue la décision de Luis Enrique de l’avoir sorti. «Moi, j’aime ce que fait Enrique parce que je le trouve juste. L’idée c’est de dire : tu n’es plus la priorité si tu n’es plus capable de faire gagner le match. Le PSG a besoin de lui et il a très souvent répondu présent dans les matchs importants mais à Marseille il sort parce qu’il n’est pas décisif». À Kylian Mbappé de remettre les pendules à l’heure sur le terrain.