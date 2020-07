Barça : le message de Suarez après la perte du titre

Leaders de la Liga avant l'arrêt du championnat, le Barça a laissé filer le titre à la reprise et le Real Madrid en a profité pour être officiellement sacré après sa victoire contre Villarreal (2-1). Après la défaite à domicile contre Osasuna (1-2), l'Uruguayen aux 15 buts cette saison en Liga a exprimé sa frustration sur son compte Instagram.

« Aujourd'hui, nous devons faire face à un moment difficile. Il est temps de faire face à la réalité. Lorsqu'elle n'est pas à la hauteur de ce que nous souhaitons, la meilleure chose à faire est une autocritique. » Un message aussi positif et remobilisateur pour l'avenir puisqu'il continue : « D'abord, il faut jouer le dernier match de championnat pour le prestige et la fierté de porter ce maillot qui mérite tant de respect. Ensuite, il faut se reposer, déconnecter et se préparer pour la Ligue des champions, se battre ensemble jusqu'à la fin. Et donner du bonheur à nos supporters qui le méritent tant ». Car oui le Barça a encore le moyen de sauver sa saison en remportant la coupe aux grandes oreilles et cela passe par un bon résultat contre Naples en 8e de finale retour de Ligue des Champions.