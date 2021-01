FC Barcelone : Ronald Koeman réclame du renfort !

Ce dimanche soir, le FC Barcelone s'est imposé petitement contre Huesca sur le score d'un but à zéro. La réalisation a été l'œuvre du milieu de terrain international néerlandais Frenkie de Jong, sur une passe de Lionel Messi, la Pulga revenant tout juste d'une blessure à la cheville. Pour autant, l'attaque des Blaugranas s'est montrée peu inspirée.

Ousmane Dembélé était titulaire, tout comme Martin Braithwaite. Le Danois a été peu en vue et, en fin de rencontre, c'est Antoine Griezmann qui a pris place sur le rectangle vert. Il faut dire que les Catalans sont orphelins cette année de Luis Suarez, parti à l'Atlético Madrid et qui se régale chez les Colchoneros. Au point de chercher un nouvel attaquant ?

Depay toujours dans le viseur ?

C'est en tout cas ce qu'ont reflété les déclarations de Ronald Koeman à l'issue de la rencontre. « Il n'est pas nécessaire de répéter ce que nous disions en début de saison, qu'il faut quelqu'un en pointe pour avoir plus de concurrence, avoir plus d'objectifs et d'efficacité, mais cela dépend de beaucoup de choses », a-t-il déclaré.

Un mauvais signe pour Antoine Griezmann ? Que nenni selon le coach. Toutefois, les dirigeants blaugranas vont devoir s'activer cet hiver, alors que la piste la plus chaude mène toujours au Lyonnais, Memphis Depay, érigé en priorité par Koeman l'été dernier. Les Barcelonais arriveront-ils à leurs fins cette fois ? Cela semble être le souhait le plus profond de leur coach en tout cas.