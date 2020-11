PL : David De Gea touché au genou gauche à trois jours du choc face au PSG

À trois jours du choc face au Paris Saint-Germain en phases de poules de Ligue des Champions, Manchester United se déplaçait sur la pelouse de Southampton pour le compte de la 10e journée de Premier League. Rapidement menés au score sur un but de Bednarek puis un autre de Ward-Prose, les Red Devils devaient au retour des vestiaires également composer sans David De Gea, touché au genou sur le second but des Saints. Le genou du portier espagnol a heurté son poteau alors qu’il tentait en vain de repousser le cuir.

Si les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont néanmoins réduit l’écart par l’intermédiaire de l’indéboulonnable Bruno Fernandes puis vu Cavani égaliser à un quart d’heure du terme, l’inquiétude règne à quelques jours d’accueillir les Parisiens dans un match ô combien important en vue d’une qualification pour les 8e de finale de LdC.