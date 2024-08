Pourquoi l’OM ne gagnera pas face au TFC

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a été freiné dans son élan à l’Orange Vélodrome en faisant match nul (2-2) face au Stade de Reims. La preuve à ceux qui en doutaient que le club phocéen est toujours en période de rodage. Et c’est un déplacement périlleux qui attend désormais la bande à Roberto De Zerbi du côté du Stadium de Toulouse. Le club de la Ville Rose a déjà concédé deux résultats nuls et risque d’être difficile à jouer pour Marseille qui ne peut pas se permettre de son côté de perdre.

La suite après cette publicité

Pour cette affiche de Ligue 1, on s’attend donc à un spectacle de haute volée et une rencontre disputée entre une équipe de l’OM qui veut repartir de l’avant et une formation du TFC qui veut enfin remporter sa première victoire en Ligue 1. Pour profiter de ce TFC-OM, le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous propose un bonus de bienvenue jusqu’à 90€ en plus de 10€ sans dépôt avec le code FM10**.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

La suite après cette publicité

l’OM tenu en échec par le TFC (cote à 3,65)

Après avoir collé cinq buts à une faible équipe de Brest, l’OM est tombé sur un os face au Stade de Reims. Et l’adversaire qui se présente chez lui pour la troisième journée de Ligue 1 sera tout sauf une partie de plaisir pour les coéquipiers de Mason Greenwood. Le TFC a réalisé deux solides prestations en ouverture de la saison et a concédé deux résultats nuls. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’un score de parité entre les deux équipes est l’option la plus plausible. Outre le fait que les deux équipes ont fait match nul à trois reprises sur quatre matchs disputés, l’histoire entre les deux formations plaide pour un nul. Lors de la saison 2023-24, l’OM et le TFC n’ont pas réussi à se départager. L’OM avait concédé le nul 0-0 à l’Orange Vélodrome tandis que le TFC et l’OM avaient fait match nul 2-2 au retour. La cote de 3,65 est suffisamment belle pour se laisser tenter sur un nouveau partage des points entre les deux formations.

Mason Greenwood marque contre le TFC (cote à 2,80)

Mais qui peut arrêter Mason Greenwood ? C’est la question que devra résoudre la défense toulousaine samedi soir à 21h. Véritable poison lors des deux premiers matchs de la saison et auteur déjà de trois réalisations, l’attaquant anglais devrait encore une fois être la principale force de frappe marseillaise au Stadium. Le voir marquer un 4e but en trois matchs est une option à ne pas négliger.

La suite après cette publicité

L’OM et le TFC font nul 1-1 (cote à 6,40)

Comme nous vous l’avons dit plus haut, nous voyons bien un résultat nul entre les deux formations. Mais ce n’est pas pour autant qu’il n’y aura aucun but marqué. La défense phocéenne a montré lors des deux premiers matchs de la saison sa porosité, notamment face à Reims. Une fois encore, la charnière Balerdi-Brassier devrait souffrir face au TFC… qui pourrait lui aussi ne pas résister face à la force de frappe marseillaise. On imagine bien un résultat nul 1-1 entre les deux équipes.

Bonus PARIONS SPORT EN LIGNE : bonus de bienvenue jusqu’à 90€ ainsi que 10€ sans dépôt avec le code FM10**.

La suite après cette publicité

Parions Sport en Ligne t’offre actuellement un bonus de bienvenue jusqu’à 90€ en plus de 10€ sans dépôt avec le code FM10 ! Un bon plan PARIONS SPORT EN LIGNE idéal pour parier sur ce TFC-OM et ce, sans prendre de risques !

Pour l’obtenir, inscrivez-vous sur Parions Sport en Ligne, utilisez le code "FM10" pour profiter de 10€ en crédits de jeu.

Comment en profiter :

Vous avez le droit jusqu’à 90 € en crédits de jeu en vous inscrivant sur PARIONS SPORT EN LIGNE, ici un match nul entre le TFC et l’OM coté à 3,65.

Misez par exemple votre premier pari de 90€ sur cette cote et tentez de gagner 328,50 €. Si votre pari n’est pas gagnant, pas de panique, vous récupérez votre mise initiale de 90€ en crédits de jeu. De quoi tenter un coup sans risque.

(** offre valable pour toute première inscription)

(*** cotes soumises à variations)