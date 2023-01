Les compositions probables de OM-ASM

La suite après cette publicité

La 20e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi. Après la victoire de Lorient hier sur le Stade Rennais, la haut du tableau va continuer à bouger. Dans l’après-midi, Lens se déplacera à Troyes mais c’est surtout le choc de la soirée qui est attendu entre l’OM et Monaco. Deux mois et demi après le match aller spectaculaire à Louis II (3-2 en faveur des Phocéens), il y a comme un parfum de revanche dans l’air entre deux équipes en forme et bien décidées à prendre le dessus. Une victoire marseillaise offrirait un matelas de 8 points d’avance sur l’ASM, qui, à l’inverse, pourrait coller aux basques de leur adversaire en cas de succès.

La rencontre s’annonce très prometteuse mais attention il y a aussi quelques absents, à commencer par Pau Lopez, blessé et Jonathan Clauss, en phase de reprise, en plus de Bailly toujours suspendu. C’est donc Ruben Blanco, pour son 4e match de championnat de la saison, qui sera titulaire dans le but. Le trio défensif sera lui composé de Mbemba, l’homme très en forme à l’OM, Gigot et Kolasinac, laissant Balerdi sur le banc au coup d’envoi. Sur les côtés dans les rôles de pistons, on retrouverait Tavares à gauche et Ünder à droite, qui prend donc la place de Clauss.

À lire

Paris sportifs : nos pronostics et 10€ en freebets offerts pour OM-Monaco

Ben Seghir encore préféré à Ben Yedder ?

Dans l’entrejeu, il n’y a pas de surprise non plus. Igor Tudor devrait à nouveau faire confiance à son double pivot composé de son capitaine Rongier et de Veretout. Payet sera lui encore une fois hors du onze de départ puisque Guendouzi et Malinovskyi sont pressentis pour démarrer en soutien d’Alexis Sanchez. Philippe Clément déplore lui aussi quelques absents, dont l’important Mohamed Camara au milieu, alors que Jean Lucas, annoncé sur le départ, et Kevin Volland, encore un peu juste, n’ont pas été retenus. L’entraineur belge ne devrait en revanche pas déroger à son 4-4-2.

La suite après cette publicité

Le gardien Nübel sera titulaire avec une défense composée de droite à gauche de Vanderson, Disasi, Maripan et Caio Henrique. Sur les flancs, Diatta et Golovin, préférés à Gelson Martins ou encore Minamino, sont bien partis pour intégrer le onze. Le vice-champion du monde Youssouf Fofana devrait être associé au Belge Matazo. Enfin devant, Embolo va débuter, avec une nouvelle fois à ses côtés le jeune Eliesse Ben Seghir. S’il met en ce moment Ben Yedder sur le banc, il ne retrouvera pas son frère sur la pelouse. Le Marseillais Salim Ben Seghir vient d’être prêté à Valenciennes.