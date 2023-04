EdF (F) : Hervé Renard a déjà conquis les Bleues

La suite après cette publicité

Hervé Renard a disputé son premier match à la tête de l’équipe de France féminine ce vendredi. Ses troupes se sont largement imposées 5-2 face à la Colombie. Rentrée en cours de jeu face aux Colombiennes, Sakina Karchaoui a réalisé une demi-heure de jeu très convaincante. Cette dernière devrait être titulaire ce mardi face au Canada. La latérale gauche de 27 ans a accordé une interview à L’Équipe. Elle raconte les premiers jours au côté du nouveau sélectionneur.

« C’est une nouvelle ère. Il a apporté ce qu’il sait faire, notamment sur le côté humain. Son ouverture d’esprit est incroyable, le fait qu’il ait voyagé à travers le monde, qu’il ait eu des expériences très différentes, ça amène une autre culture dans le groupe. On peut parler de tout et de rien, il est très attentif à ce qu’on lui dit, ouvert à la conversation. Ça amène de la fraîcheur. Il me semble très juste dans ce qu’il fait, avec un discours positif, ambitieux. C’est ce dont avait besoin le groupe, aller main dans la main vers le même objectif. On sent un élan qui doit nous porter jusqu’à la Coupe du monde ».

