Séville contacte Mauricio Pochettino

Quatre journées ont été jouées en Liga. Pour le Séville FC, c’est le cauchemar. Avec un match nul et trois défaites, le club andalou pointe à la seizième place du classement et réalise l’un des plus mauvais débuts de saison de son histoire. De quoi mettre Julen Lopetegui sur la sellette.

La suite après cette publicité

Malgré un contrat jusqu’en 2024, l’ancien sélectionneur de la Roja est clairement menacé selon Estadio Deportivo. Ses dirigeants se seraient d’ailleurs mis en quête d’un possible successeur et auraient contacté Mauricio Pochettino. Libre de tout contrat après la fin de son aventure au PSG, l’Argentin serait davantage tenté par faire une année sabbatique.