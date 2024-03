Les explications d’AmineMaTue à Gerard Piqué sur Shakira

Capitaine de l’équipe française qui participera à la nouvelle Coupe du monde créée par Gerard Piqué inspirée de la Kings League, le steamer AmineMaTue, avait déjà organisé un match de football entre streamers français et espagnols fin 2022 avec l’Eleven All Stars. Cette fois, l’évènement sera encore plus important avec un tournoi au Mexique du 26 mai au 9 juin prochain. Sur sa chaine Twitch, l’influenceur aux millions d’abonnés en a profité pour revenir sur sa rencontre avec Gerard Piqué et sur les excuses qui lui a fait. En effet, à l’époque, il avait réalisé avec Mister V, un hymne humoristique de l’Espagne pour se moquer de ses adversaires : «España, la Roja, Iniesta, paëlla, la-la-la-la. Mañana, Benzema, Barcelona, tortilla, yah, yah, yah. Un, dos, tres, vamos à la playa. Quatro, cinco, seis, me gusta Shakira. La Jonquera, mis casa es tu casa. De Paris à Ibiza, viva la corrida, olé, olé.»

Des paroles qui signifient "j’aime Shakira" et qu’il a dû assumer face à l’ancien conjoint de la chanteuse colombienne. Néanmoins, Gerard Piqué semble avoir pris avec humour cette chanson. «Quand on s’est rencontré, j’ai mis cartes sur table. Je lui ai dit: "Fréro, vraiment désolé pour l’Eleven All Stars, j’espère que tu ne m’en veux pas". Il m’a dit: "Non, franchement, j’ai trouvé ça grave drôle". C’est le goat !», a ainsi expliqué AmineMaTue.