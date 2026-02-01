Menu Rechercher
Allan Saint-Maximin quitte déjà le Club América

Par Allan Brevi
1 min.
Allan Saint Maximin sous les couleurs de Newcastle @Maxppp

Arrivé à Mexico à l’été 2025 avec l’ambition de relancer sa carrière, Allan Saint-Maximin quitte déjà le Club América. Six mois seulement après sa signature, l’ailier français a mis fin à son aventure mexicaine, malgré un temps de jeu conséquent (16 matches, 3 buts). Le club a officialisé son départ, saluant son passage, tandis que le joueur n’a jamais caché son affection pour l’institution, assurant n’avoir aucun ressentiment sportif envers l’América.

Club América
Muchas gracias por haber portado nuestros colores, Allan Saint-Maximin. 🦅

¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos! 💪
Si le contexte extra-sportif a pesé dans sa décision, ce départ précoce illustre surtout une nouvelle étape avortée dans la carrière itinérante du joueur de 28 ans, passé par de nombreux clubs en Europe avant de tenter l’expérience en Liga MX. Pas retenu dans le groupe lors du dernier match, Saint-Maximin se retrouve désormais libre de réfléchir à la suite. « Merci beaucoup pour avoir porté nos couleurs, Allan Saint-Maximin. Nous souhaitons beaucoup d’éxito dans vos futurs projets ! », a écrit le club sur les réseaux sociaux.

