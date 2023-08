PSG : Nordi Mukiele de retour à l’entraînement

Absent des terrains depuis le 8 mars dernier et le huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich, Nordi Mukiele s’était fait opérer des ischios jambiers.

Et après de longs mois de convalescence, le défenseur du Paris Saint-Germain voit enfin le bout du tunnel. Alors qu’une indisponibilité de quatre à six mois était annoncée, Mukiele a finalement repris l’entraînement collectif plus tôt, que prévu. Mais le staff technique se donne encore quelques semaines avant de le relancer dans le grand bain.