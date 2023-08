Real Madrid : le coup de gueule de Carlo Ancelotti

Chaque saison, le sujet revient sur le devant de la scène. Dans leur course aux millions d’euros, les instances dirigeantes du football ne font qu’augmenter la cadence. Et comme à chaque fois, les entraîneurs se plaignent de ce calendrier qui ne cesse de s’alourdir. Le dernier en date a été Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid.

« Comment ne pas être d’accord avec ce qu’a dit Guardiola. Ils essaient d’améliorer la qualité du spectacle en mettant plus de quantité. Et pour améliorer la quantité, il faut enlever de la quantité. Les joueurs et les entraîneurs ne jouent aucun rôle. Ils veulent mettre plus de quantité pour gagner plus d’argent. C’est là le problème. Les plus touchés sont les joueurs, qui souffrent davantage de blessures et ne peuvent pas donner tout ce qu’ils ont. Je ne sais pas quand cela va changer », a-t-il confié en conférence de presse.