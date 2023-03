EdF : un nouveau record pour Olivier Giroud avec les Bleus !

En débutant la rencontre titulaire avec les Bleus, face à l’Irlande ce lundi soir, l’attaquant français, Olivier Giroud est devenu le joueur de champ le plus âgé, depuis 2000, à débuter pour la France en match de compétition à l’âge de 36 ans et 178 jours. Un nouveau record pour celui qui est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la sélection, dépassant Thierry Henry, lors de la dernière Coupe du Monde.

Il a ainsi dépassé la légende Lilian Thuram qui avait 36 ans et 164 jours en juin 2008 contre les Pays-Bas. Le CV de l’attaquant de l’AC Milan avec l’Equipe de France ne cesse de s’accroître avec un nombre de 121 sélections et 53 buts. Le palmarès continue de se garnir avec une Coupe du Monde gagnée, une finale du Mondial perdue et une finale de l’Euro perdue.

