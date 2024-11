Le président du Genoa calme le jeu pour Patrick Vieira et Mario Balotelli

Depuis lundi, Patrick Vieira a retrouvé un poste d’entraîneur, du côté du Genoa. Il travaille notamment avec un certain Mario Balotelli. Pour rappel, les deux hommes avaient plusieurs différends lorsqu’ils furent à l’OGC Nice. L’ancien joueur de l’AC Milan et de l’Inter avait par ailleurs expliqué que Vieira était la principale raison de son départ des Aiglons. « Si je n’avais pas eu de problèmes avec lui, je ne serais jamais parti de Nice », avait-il dit confié auprès de So Foot, il y a quelque temps.

Questionné sur l’entente entre son nouvel entraîneur et son nouveau joueur), le président du Genoa Alberto Zangrillo a souhaité tempérer la situation. « (Mario) Balotelli est une personne intelligente et je suis sûr que le nouvel entraîneur est aussi une personne intelligente. Ils vont s’embrasser devant moi. Je suis sûr qu’ils vont très bien cohabiter », a-t-il déclaré pour [La Gazzetta dello Sport*](https://video.gazzetta.it/video-il-primo-allenamento-di-balotelli-al-genoa/98f1e4d3-7fa8-41f4-a437-f1a892b06xlk). À voir dans les prochaines semaines.