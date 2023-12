Monaco : quel avenir pour Myron Boadu ?

Deux ans et demi après son arrivée dans la Principauté, Myron Boadu n’a jamais esquissé les élans de ses années à Alkmaar. Recruté par Monaco contre 17 millions d’euros à l’été 2021, le gamin d’Amsterdam a vu son aventure monégasque prendre un mauvais pli ces derniers mois. Bourreau des Bleuets lors de l’Euro Espoir en mai 2021 où il avait inscrit un doublé en étant surclassé, quatrième plus grosse vente d’Alkmaar à l’époque après une dernière saison ultra prometteuse (15 buts en 30 matches d’Eredivisie à seulement 20 ans), Boadu cochait pourtant toutes les cases du futur grand neuf européen à son arrivée.

Aujourd’hui, le Néerlandais se retrouve troisième voire quatrième dans la hiérarchie établie par son entraîneur Adi Hütter, et n’a pris part qu’à 58 minutes de jeu cette saison en Ligue 1, pour un petit but inscrit contre Nantes. À sa décharge, ses pépins physiques récurrents n’ont jamais non plus favorisé son adaptation dans son club. Auteur de 4 buts en 31 rencontres lors de sa première saison, le Batave a vu son temps de jeu s’effilocher l’an passé, où il n’a disputé que 12 rencontres de Ligue 1 dont seulement 3 titularisations (3 buts). La faute aux blessures, mais aussi à une concurrence féroce, qui l’a conduit à se frotter à Wissam Ben Yedder, Breel Embolo, Kevin Volland ou encore Folarin Balogun cette saison, dont l’arrivée l’a forcément un peu plus sonné.

Il garde la cote en Europe, mais Monaco n’a pas encore tranché

Pour un élément recruté avec l’étiquette de grand espoir néerlandais, le rendement n’est forcément pas celui escompté à l’heure de tirer un bilan, même s’il s’était montré décisif pour son seul but de la saison inscrit à Louis II face aux Canaris, le 25 août dernier. Reste à savoir si l’AS Monaco, qui n’a pour l’instant pris aucune décision quant à l’avenir de son buteur néerlandais, lui offrira une nouvelle chance en 2024, alors que l’efficacité de ses autres neufs est contrastée (derrière Ben Yedder et ses 8 buts, Balogun en est à 4 tandis qu’Embolo est absent plusieurs mois). Selon nos informations, Boadu garde tout de même une cote relativement importante sur le marché. Des clubs italiens ainsi que des grosses formations néerlandaises sont déjà venus aux renseignements pour tenter de relancer le joueur.

En septembre déjà, le Bologne de Thiago Motta avait fait part de son intérêt pour le joueur, comme révélé sur notre site internet. Si aucune offre significative de transfert n’arrive sur le bureau des dirigeants monégasques cet hiver en revanche, il ne serait pas insensé de voir le natif d’Amsterdam rester six mois de plus sur le Rocher, alors que son contrat expirera lui en 2026. Un destin conditionné aux offres qui arriveront, donc, car Monaco n’est de son côté pas immuable. D’autant que dans une attaque parfois composée de deux pointes, Hütter pourrait parfois être amené à faire souffler ses titulaires. D’ailleurs, le dernier signal était positif. Pour le dernier match de l’année contre Toulouse, l’entraîneur autrichien l’avait lancé en toute fin de rencontre après huit semaines d’absence.