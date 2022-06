Zinedine Zidane a une autre priorité que le PSG

La suite après cette publicité

La journée de vendredi a été largement occupée par l'actualité entourant Zinedine Zidane. Plusieurs médias ont fait part d'un accord de principe entre le PSG et l'entraîneur, Europe 1 notamment, quand d'autres évoquaient simplement des négociations allant dans le bon sens. L'enthousiasme est rapidement monté d'un cran avant de redescendre assez vite.

Il y a d'abord le PSG qui a démenti cette information, puis le clan de l'ancien meneur de jeu des Bleus, à travers son agent historique Alain Migliaccio dans les colonnes de L'Equipe, qui a à son tour infirmé la nouvelle. «À ce jour, je suis la seule personne admise à représenter et conseiller Zinedine Zidane. Ni Zinedine Zidane, ni moi-même n'avons été contactés directement par le propriétaire du PSG.»

Zidane veut les Bleus

Coup de froid donc mais cette dernière nouvelle n'est pas forcément surprenante. Nous vous l'annoncions encore hier soir, le nouveau conseiller sportif parisien, Luis Campos, a fait de Christophe Galtier sa priorité pour la saison à venir. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble du côté du LOSC et avec réussite. Avec le Français aux manettes, le Portugais est serein et sait qu'ils travailleront main dans la main.

Enfin, une dernière information venant de la presse espagnole indique que la venue de Zidane au PSG, ça n'est pas pour tout de suite. D'après AS, l'ancien technicien du Real Madrid aurait dit non trois fois à la direction parisienne (dont deux fois en décembre dernier) car il aurait l'équipe de France en priorité. Et il n'est pas impossible que Didier Deschamps s'en aille à la fin de son mandat en décembre 2022 après la Coupe du monde...