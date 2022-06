Zinedine Zidane se rapproche à grands pas du PSG

La suite après cette publicité

Le Paris SG avance à grands pas sur le dossier du successeur de Mauricio Pochettino. Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'Argentin n'est plus désiré par sa direction, qui lui cherche un remplaçant depuis plusieurs jours. Les noms pleuvent, de Marcelo Gallardo à Joachim Löw en passant par Ruben Amorim et Sérgio Conceição. Et alors que Christophe Galtier, actuellement à l'OGC Nice, semblait tenir la corde, de nouvelles informations relancent le dossier en ce vendredi matin.

Mundo Deportivo assure ainsi que c'est finalement Zinedine Zidane qui devrait prendre place sur le banc du club de la capitale. L'accord pourrait même être scellé dès ce week-end selon les dires du quotidien sportif espagnol. Le technicien tricolore, priorité de l'état-major parisien depuis plusieurs mois comme nous vous l'avions révélé, est attendu à Doha dans les prochaines heures pour boucler définitivement l'opération.

Rien de définitif

RMC Sport confirme qu'un accord est proche tandis qu'Europe 1 va plus loin, assurant l'existence d'un accord de principe entre les deux parties. Si nous sommes en mesure de confirmer qu'il y a bel et bien eu un sérieux rapprochement entre les deux parties, en contact permanent depuis très longtemps, rien n'est encore définitif, des pourparlers existant toujours en parallèle avec Galtier. Il resterait encore plusieurs points à régler, mais l'optimisme semble de mise quant à une issue positive sur ce dossier.

Libre depuis son départ du Real Madrid à l'été 2021, l'ancien meneur de jeu des Bleus, qui semblait attendre patiemment la fin du mandat de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, pourrait donc finalement choisir de replonger dans le quotidien d'un club. Après la prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en juin 2025, le PSG frapperait un deuxième énorme gros coup sur le marché des transferts en attirant Zinedine Zidane sur son banc.