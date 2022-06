PSG : le clan de Zinedine Zidane sort du silence

La suite après cette publicité

Voilà qui a de quoi calmer les ardeurs des supporters du Paris Saint-Germain, mais aussi peut-être ceux de l'Olympique de Marseille. Depuis quelques heures, c'est l'effervescence totale sur la planète football, et plus particulièrement en France. La raison ? Zinedine Zidane, ancien coach du Real Madrid et triple vainqueur de la Ligue des champions en tant qu'entraîneur sur le banc des Merengues, serait tout proche de succéder à Mauricio Pochettino du côté du Parc des Princes.

Une rumeur qui a rapidement enflammé la presse européenne, et ce seulement quelques minutes après l'annonce officielle de l'arrivée de Luis Campos au Paris SG en tant que conseiller football du club de la capitale. Mais pas que, puisque sur la Canebière, les fans de l'OM, club ennemi du PSG, ont rapidement laissé éclater leur colère sur les réseaux sociaux. Les dernières informations vont peut-être apaiser les esprits dans les prochaines heures.

Zidane s'éloigne du PSG

Contacté par L'Équipe, Alain Migliaccio, conseiller historique de "Zizou", a pris la parole pour tordre le cou aux rumeurs liant le Ballon d'Or 1998 à Paris. « Tous ces bruits qui circulent sont infondés. A ce jour, je suis la seule personne admise à représenter et conseiller Zinedine Zidane. Ni Zinedine Zidane, ni moi-même n'avons été contactés directement par le propriétaire du PSG », a dans un premier temps lancé celui qui fait partie de l'entourage proche de ZZ depuis près de 30 ans, avant d'en dire plus à ce sujet.

« Je doute en plus fortement que sa Majesté l'Emir du Qatar, le Cheikh Tamin Ben Hamad Al Thani, ait l'habitude de passer par les réseaux sociaux ou les médias pour gérer ses affaires et prendre des décisions capitales concernant l'avenir du PSG. » Et Alain Migliaccio de conclure. «Je ne suis même pas sûr qu'il soit vraiment intéressé par la venue de Zinedine Zidane». Ou comment jeter un véritable froid polaire chez le peuple rouge et bleu... Ces propos vont en tout cas dans le sens du PSG, qui a de son côté démenti tout accord avec Zidane.