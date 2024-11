DAZN prolonge sa merveilleuse réduction

Le 10, numéro mythique du football, est à l’honneur ce week-end. Car oui, c’est la 10e journée de Ligue 1 et le programme est alléchant. La preuve, cela commence dès vendredi avec deux matches au programme. Monaco, qui doit se relancer après son échec dans le derby de la Côte d’Azur face à Nice, reçoit Angers. Mais surtout, le LOSC, en pleine forme après ses exploits face au Real Madrid et à l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions, reçoit l’Olympique Lyonnais. Soit un choc entre deux prétendants déclarés au podium à l’issue de la saison, et pour l’instant c’est Lille le mieux placé, avec 3 points d’avance sur un OL qui cherche à rattraper les points perdus en ce début de saison.

La suite après cette publicité

Mais ce n’est pas tout puisque dimanche, vous pourrez retrouver un grand classique de la L1 avec Nantes-OM. Un match devenu subitement plus scruté depuis la défaite cinglante de l’OM face au PSG lors du Classique le week-end dernier. Une réaction est attendue, de la part de l’entraîneur Roberto De Zerbi et des supporters. Nantes, de son côté, court après une victoire depuis le mois d’août, après avoir enchaîné les défaites et les nuls.

Toute la L1 pour 19,99€ par mois !

Et pour ne rien gâcher, DAZN continue de vous proposer une promotion alléchante. Si vous souscrivez à l’offre DAZN Unlimited, qui vous garantit 100% de la Ligue 1, vous ne paierez que 19,99 € par mois (pour un engagement d’un an), au lieu de 29,99€ ! Soit 120 euros d’économisé ! Une autre promotion est également proposée sur le service Unlimited+, qui vous permet de streamer sur deux écrans simultanément, et donc de partager votre abonnement avec votre famille ou un ami. DAZN Unlimited+ passe exceptionnellement à 29,99€ par mois (pour un engagement d’un an) au lieu de 49,99€ ! Ces deux offres sont encore un peu étirées dans le temps par DAZN en raison de leur succès.

La suite après cette publicité

C’est donc le moment ou jamais pour saisir cette affaire en or. On rappelle également que vous avez aussi la possibilité de diminuer le prix de l’abonnement et de vous offrir 1 match de Ligue 1 McDonald’s pour seulement 14,99 € par mois avec engagement, ou 19,99 € par mois sans engagement. C’est l’avantage du pack Super Sports. Et n’oubliez pas que vous bénéficiez pour chacune de ces offres de tout le catalogue DAZN, avec la Betclic ELITE pour retrouver l’intégralité du championnat de basket français en exclusivité, l’UEFA Women’s Champions League, la Jupiler League, des combats de boxe et de MMA avec la PFL et Bellator et de kick-boxing avec Glory.

Pour ne rien manquer de votre championnat préféré, n’hésitez plus et souscrivez à l’une des offres DAZN !