Bayern : l’agent de Mathys Tel ne ferme pas la porte à un départ

Le Bayern Munich est plongé dans une crise sportive et Mathys Tel (18 ans) connaît ses premiers doutes. Le jeune espoir français n’a plus marqué depuis 4 mois et doit se contenter d’entrées en fin de match. Une situation délicate qui fait réfléchir le chouchou du public munichois sur son avenir en Bavière. Son agent, Gadiri Camara, n’exclut plus un départ si la situation n’évolue pas.

« Parfois, il faut juste avoir le sentiment d’être sur le même chemin. On verra très bientôt, mais je suis confiant. Mais sinon, nous devons considérer toutes les options car Mathys sait qu’il est précieux et qu’il sera un joueur de haut niveau », a-t-il confié à Sport Bild.