Bayern Munich : Mathys Tel connaît son premier coup de mou

«Précis, pas pressé», c’est le mantra que porte haut et fort Mathys Tel sur ses réseaux sociaux. Il a beau afficher 18 ans sur son état civil, le jeune attaquant français dégage une maturité rare sur l’approche du métier de footballeur. Au regard de ses performances scotchantes du début de saison avec le Bayern Munich, il aurait par exemple pu promener une forme d’agacement lorsque Thomas Tuchel renouvelait semaine après semaine sa présence sur le banc. Mais non, Tel est resté muet, s’est réfugié dans le travail, et a continué de performer dans son rôle de «supersub». En début de saison, le joueur formé au Stade Rennais avait montré sa capacité à transformer des restes en festin. Face au Werder Brême, Mönchengladbach et Bochum, il avait ainsi eu besoin que de 40 minutes cumulées pour marquer à chaque fois.

Même son de cloche en Ligue des Champions, où il avait trouvé le chemin des filets face à Copenhague et Manchester United en bénéficiant que de 16 minutes de jeu. La question de voir Thomas Tuchel le titulariser avait alors le mérite d’exister. Mais le technicien allemand, bien que satisfait de son joueur, avait préféré invoquer l’argument de la concurrence pour expliquer son statut de remplaçant : «Je n’aime pas quand les gens disent : nous jouons 'seulement’ contre Darmstadt et Sarrebruck. Il s’agit toujours de rester dans le rythme. Mathys Tel mérite de jouer et de débuter. Mais nous sommes actuellement très forts devant. Il n’y a pas de raison pour interrompre le flux de nos quatre joueurs offensifs», avait-il déclaré début novembre.

Un début d’année 2024 compliqué

Depuis cette déclaration, Mathys Tel n’a d’ailleurs plus jamais marqué. Titularisé lors de l’humiliation subie en Coupe d’Allemagne face à Sarrebruck (1-2), pensionnaire de troisième division, le jeune attaquant français a rapidement rendossé son costume de remplaçant, mais sans être escorté par la même réussite. Quelques jours après, Tuchel l’avait ainsi laissé sur le banc face à Dortmund, avant de lui offrir quelques miettes par-ci, par-là les semaines suivantes. Un manque de continuité qui ne favorise forcément pas le développement de son joueur, un peu chamboulé. Cela fait désormais 18 matches que Tel n’a plus marqué, et son début d’année 2024 reste assez éloigné des bases affamées auxquelles il nous avait habituées entre septembre et novembre.

Invité à commenter les récentes performances de son joueur ce mercredi, Thomas Tuchel n’a pas utilisé de gants : «Il a perdu un peu de son élan. Il n’est plus aussi agressif, n’a plus l’envie folle absolue du but, a-t-il confié avant le huitième de finale aller de Ligue des Champions finalement perdu face à la Lazio Rome (1-0). Cela a probablement aussi quelque chose à voir avec la confiance en soi. Lorsque vous réussissez autant, que vous marquez autant de buts décisifs, vous en demandez peut-être trop à vous-même. Mais à l’entraînement, il s’améliore. Il marque encore plus. Mais cette situation est normale pour un si jeune joueur. Nous avons besoin de son insouciance, et nous n’arrêtons pas de lui faire confiance.» De la confiance, ce n’est en tout cas pas flagrant… D’ailleurs, plusieurs grosses pointures européennes, à l’image de Manchester United, surveillent le dossier avec attention.