Manchester se prépare à une folle bataille pour Viktor Gyökeres

Depuis deux saisons, l’ouragan Viktor Gyökeres arrache tout sur son passage. Inconnu au bataillon avant son arrivée au Sporting Portugal en 2023, l’attaquant suédois s’est fait un nom dans la capitale portugaise et n’arrête pas d’impressionner depuis. Buteur à 67 reprises en 69 apparitions avec la formation lisboète depuis son arrivée, le natif de Stockholm s’est affirmé comme l’un des meilleurs buteurs du monde. Une denrée rare forcément très recherchée à travers les formations européennes.

Alors que les bons attaquants capables d’enfiler les buts comme des perles commencent à se compter sur les doigts d’une main, Gyökeres est très vite devenu une cible de choix l’été dernier à travers le Vieux Continent. Finalement, après moult approches et une pléiade d’offres faites au Sporting CP, aucune n’a trouvé grâce aux yeux de l’attaquant suédois, qui a décidé de faire une saison supplémentaire avec le champion du Portugal en titre. Parti sur une nouvelle saison impressionnante face au but avec 24 buts en 21 matches jusqu’ici, Gyökeres continue d’affoler le marché des transferts après avoir également montré sa capacité à marquer beaucoup en Ligue des Champions.

Manchester City et Manchester United sous le charme de Viktor Gyökeres

En ce sens, les grands noms s’agglutinent pour tenter d’enrôler le géant scandinave, sous contrat jusqu’en 2028 avec le Sporting. Dès lors, deux courtisans semblent se montrer plus insistants que d’autres. D’après les informations de Sky Germany, Manchester United et Manchester City seraient au bras de fer pour recruter rapidement l’international suédois (27 sélections, 15 buts). Alors que les Red Devils ont mis la main sur Ruben Amorim, l’ancien mentor de Gyökeres au Sporting serait intéressé à l’idée d’une réunion dans le nord de l’Angleterre.

Du côté de leurs voisins Skyblues, la dernière prestation de l’ancien de Coventry, auteur d’un triplé face aux Cityzens en Ligue des Champions, n’est pas passée inaperçue. Une cohabitation avec l’autre cyborg scandinave Erling Haaland est à l’étude et City pourrait rapidement passer à l’action si la concurrence devient de plus en plus rude sur le dossier. Disposant d’une clause de libération fixée à 100 millions d’euros, Viktor Gyökeres pourrait néanmoins quitter le Portugal contre un chèque qui se situerait entre 60 et 70 millions d’euros suite à un gentlemen agreement évoqué par la presse allemande. Une chose est sûre : Manchester se déchire pour Viktor Gyökeres !