Christian Eriksen prêt à quitter Manchester United

Christian Eriksen ouvre la porte à un départ de Manchester United. Le milieu danois, débarqué en provenance de Brentford en 2022, serait déçu de son manque de temps de jeu à Man U. Interrogé par Sky Sports, le danois a pourtant déclaré être «vraiment heureux avec ma famille qui s’est installée à Manchester. J’aime être à Manchester United», avant d’ajouter. «Mais en tant que footballeur, tu veux jouer le plus possible. Loin de Manchester United ? Cela dépend de ce qui arrive et de ce qui se passe.»

Le contrat du milieu offensif se termine l’été prochain et Manchester United pourrait ne pas vouloir le laisser partir libre, en le vendant sur ce mercato. Loin de ses plus belles années désormais, Eriksen n’a inscrit qu’un seul but et délivré que deux passes décisives en 22 matchs de Premier League cette saison.