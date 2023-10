Gianni Infantino sort du silence sur le conflit entre Israël et la Palestine

Dans une lettre adressée aux présidents des fédérations palestinienne et israélienne, Gianni Infantino, président de la FIFA, a appelé à l’apaisement après les attaques terroristes du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier et la riposte israélienne, depuis. «La FIFA se joint aux appels à une fin immédiate des hostilités et pour l’apaisement immédiat des souffrances des peuples israélien et palestinien», indique le dirigeant.

Et d’ajouter : «le monde du football tient à affirmer sa solidarité avec les peuples d’Israël et de Palestine, et avec toutes les victimes innocentes qui ont payé un prix épouvantable». Pour rappel, l’UEFA a reporté la rencontre entre le Kosovo et Israël ainsi que le match face à la Suisse, comptant pour les qualifications à l’Euro 2024. De son côté, la Palestine s’est retirée de la Merdeka Cup, tournoi asiatique, avant d’affronter le Tadjikistan.