Jamel Sandjak démissionne du comité exécutif de la FFF

Président de la Ligue Paris-Île de France, Jamel Sandjak a annoncé, ce jeudi, sa démission du comité exécutif de la FFF. «Élu pour participer à un projet collectif, je ne peux, aujourd’hui, que faire le constat de notre impuissance à nous projeter vers les défis de demain», a notamment assuré le dirigeant.

Une première démission qui intervient après la remise du rapport d’audit de l’Inspection générale de l’éducation, du sport, et de la recherche, qui pointait notamment la gestion de Noël Le Graët, qui «ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français».

