Ligue des Champions : Manchester City assure contre les Young Boys, l’Atlético humilie le Celtic avec un grand Griezmann

On ne va pas mentir à nos lecteurs ; si on met de côté ce choc entre Milanais et Parisiens en terres lombardes, cette soirée européenne ne nous réservait pas d’affiches spécialement alléchantes. Manchester City, le tenant du titre, recevait les Young Boys de Berne, après avoir battu les Suisses en déplacement lors de leur dernier match européen. Confortablement installés en tête du groupe G de cette Ligue des Champions, les hommes de Pep Guardiola sont sans trop de surprises venus à bout de leur rival du soir. Très vite, les Mancuniens ont pris le dessus dans le jeu et Anthony Racioppi a par exemple sorti une double parade sur Walker, puis Foden (17e). Quelques minutes plus tard, Matheus Nunes était fauché dans la surface et l’arbitre ne tremblait pas : pénalty. Erling Haaland se chargeait de battre le portier suisse, le prenant à contre-pied (1-0, 23e). Largement supérieurs, les Anglais enchaînaient les assauts et les Young Boys résistaient tant bien que mal. Jusqu’à ce que Foden ne signe un joli numéro dans la surface, conclu par une belle frappe croisée extrêmement bien placée (2-0, 45e+1).

Avantage logique et mérité à la pause, et malheureusement pour l’écurie suisse, la bande d’Erling Haaland n’était pas rassasiée. Loin de là. Le cyborg norvégien allait d’ailleurs une nouvelle fois faire parler la poudre. L’ancien de Dortmund a ainsi décoché un véritable missile lucarne opposée, imparable (3-0, 51e). Et comme si ce n’était pas suffisant, Sandro Lauper écopait d’un carton rouge, laissant les Bernois à dix à la 53e. Autant dire que la dernière grosse demi-heure allait être longue… Les occasions pleuvaient, même s’il faut dire que les Cityzens étaient assez imprécis. Et le score n’a, de façon surprenante, plus bougé, alors que ça aurait tout à fait pu se conclure sur un 5-0 ou un 6-0. Avec ces trois points, le champion d’Europe en titre est au passage qualifié pour les huitièmes. Dans le groupe des Cityzens, le RB Leipzig avait un déplacement compliqué sur la pelouse de l’Etoile Rouge de Belgrade. Mais les Allemands ont très bien commencé puisque dès la huitième minute de jeu, Xavi Simons a fait trembler les filets (0-1, 8e). Openda a doublé la mise en deuxième période (0-2, 77e), avant que Henrichs, contre son camp, ne permettent aux siens de réduire le score (1-2, 81e). Leipzig sera aussi en huitièmes puisqu’il a 8 points de plus que son rival du soir, troisième.

Encore un grand Griezmann

De son côté, l’Atlético avait un match plutôt abordable sur le papier, avec la réception du Celtic, alors que les deux formations s’étaient quittées sur un 2-2 lors de la dernière journée. Cette fois, ce fut effectivement bien plus facile. Il ne fallait d’ailleurs que quelques minutes aux Colchoneros, via l’inévitable Griezmann, pour prendre l’avantage. Depuis l’entrée de la surface, le Français sortait une belle frappe croisée qui battait Joe Hart (1-0, 6e). Dominateurs en termes d’occasions, les Madrilènes allaient en plus voir comment Maeda était expulsé après un pied haut sur Mario Hermoso à la 23e minute. Ils ont eu plusieurs occasions pour doubler la mise, mais il fallait attendre le temps additionnel de cette première période pour que le duo magique colchonero ne frappe à nouveau. Griezmann trouvait Gimenez qui remisait de la tête au deuxième poteau où, Morata, en renard, expédiait le cuir au fond des filets (2-0, 45e+2). Au retour des vestiaires, la bande de Diego Simeone continuait d’attaquer face à un Celtic complètement dépassé. Et les Rojiblancos ont déroulé.

Grizou allait encore faire la différence. Sur un centre de Marcos Llorente, le ballon revenait sur le Français, bien positionné dans la surface. Il enchaînait sur une belle reprise acrobatique qui battait un Hart impuissant (3-0, 60e). Ce n’était pas terminé, et Samuel Lino, de retour de blessure, signait une Robben. Côté gauche, il repiquait, puis signait un superbe enroulé qui se logeait au fond des cages (4-0, 66e). Correa touchait le poteau dans la foulée (68e), et Morata allait signer son doublé. Une frappe surpuissante sous la barre du porter, imparable (5-0, 76e). Un véritable golazo pour l’Espagnol. Saúl Ñíguez se mêlait lui aussi à la fête, expédiant le ballon au fond après avoir reçu un au deuxième poteau (6-0, 84e). Sacrée victoire. Dans ce même groupe E, la Lazio défiait Feyenoord à Rome. Un duel entre les deux favoris pour la deuxième place, un peu derrière l’Atlético. Et les Italiens ont signé un joli coup, puisqu’ils ont pris les trois points (1-0) grâce à Ciro Immobile et ils s’emparent de la deuxième position. Dans le groupe du FC Barcelone, Porto affrontait Antwerp à la maison et a signé une belle opération, s’imposant 2-0 grâce à des buts d’Evanilson sur pénalty puis de Pepe sur corner en toute fin de partie, consolidant sa place de dauphin derrière les Catalans.

Les résultats du soir

Groupe E

Atlético de Madrid 6 - 0 Celtic Glasgow

Griezmann (6e, 60e), Morata (45e+2, 76e), Lino (66e), Saúl Ñíguez (84e)

Lazio 1 - 0 Feyenoord

Immobile (45e+1)

Groupe G

Manchester City 3 - 0 Young Boys de Berne

Haaland (23e, 51e), Foden (45e+1)

Etoile Rouge de Belgrade 1 - 2 Leipzig

Henrichs csc (81e) 6 Simons (8e), Openda (77e)

Groupe H

FC Porto 2 - 0 Antwerp

Evanilson (32e), Pepe (90e+1)