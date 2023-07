Karim Benzema enchaîne et offre la victoire à Al Ittihad !

2 sur 2 pour Karim Benzema ! Fraîchement recruté cet été en provenance du Real Madrid, club avec lequel il a évolué pendant 14 ans, l’attaquant français réalise un début d’aventure sur les chapeaux de roues avec Al Ittihad. Pour sa première sous sa nouvelle tunique, au même titre que son coéquipier N’Golo Kanté, le joueur de 35 ans a ouvert son compteur en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive face à l’Espérance de Tunis (2-1) en Coupe arabe des clubs champions. Ce dimanche, "KB9" a récidivé !

Tel un renard des surfaces, Karim Benzema est à la récupération d’un ballon détourné de la tête par un de ses coéquipiers à la suite d’un coup franc venu de la gauche. L’ancien Lyonnais contrôle du pied droit et enchaîne d’une demi-volée qui vient heurter le poteau gauche avant de rentrer dans le but, laissant le gardien adverse de marbre à l’heure de jeu. Suffisant pour offrir un succès aux siens face aux Tunisiens du SC Sfaxien (1-0) et inscrire son deuxième but en autant de rencontres disputées.

