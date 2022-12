Angleterre - Sénégal : les mots d'Harry Kane après la qualification anglaise

Après la victoire de l'Angleterre face au Sénégal (3-0), Harry Kane, l'homme du match selon la rédaction de Foot Mercato, s'est exprimé au micro du diffuseur de la rencontre. «Nous avons gagné mais ces matches à élimination directe sont très difficiles. Il y avait une grande résistance en face. Une victoire 3 à 0 c'est un bon signe pour la suite, la mentalité était forte dès le départ, on a saisi nos chances quand elles se sont présentées» a notamment confié le joueur de Tottenham. Le meilleur buteur de la sélection anglaise lors des compétitions internationales majeures (Coupe du Monde et Euro) avec 11 réalisations contre 10 pour Gary Lineker a ensuite tenu à rappeler que l'ambiance était vraiment bonne au sein du vestiaire anglais et que les jeunes faisaient partie intégrante de l'équipe.

«On se sent bien, on a vraiment des bons joueurs qui courent, d'autres qui marquent et vraiment ça a été un bon match ou on n'a pas encaissé de but, c'est un grand jour. Tout le monde a bien participé, les jeunes ont répondu présent. On a besoin de jeunesse, de cet état d'esprit. Il y a encore d'autres matchs à élimination directe. Ce n'était pas facile mais nous avons quand même gagné 3 à 0 et c'est une super soirée» a en effet poursuivi le joueur de 29 ans avant de conclure sur sa réalisation personnelle : «j'ai reçu le ballon, la passe était parfaite, et j'ai eu l'occasion de marquer. On verra pour la suite maintenant ! Je suis très content d'avoir marqué en tout cas.»