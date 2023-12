Atlético : la réaction pleine d’humilité d’Antoine Griezmann après son record

Un jour à marquer d’une pierre blanche à Madrid. Malgré le nul concédé par son équipe face à Getafe (3-3) à l’occasion de la 18e journée de Liga, Antoine Griezmann est devenu co-meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético. Auteur d’un doublé la veille, le maître à jouer français compte désormais 173 pions à son actif, égalant ainsi le record précédemment détenu par une autre légende Madrilène, Luis Aragonés. Une belle preuve de rédemption pour le Tricolore qui a vu sa cote de popularité diminuée drastiquement lors de son transfert au FC Barcelone à l’été 2019. De retour dans la capitale espagnole deux ans plus tard, le natif de Mâcon a progressivement récupéré son statut de coqueluche du Civitas Metropolitano.

La suite après cette publicité

Professionnel dans l’âme, Antoine Griezmann est certes satisfait de ce record, mais il aurait préféré le fêter par une victoire comme il l’a indiqué à l’issue de la rencontre en toute humilité. «C’est une soirée spéciale. Sur le plan personnel, beaucoup d’émotions, de joie et de fierté. Mais c’est dommage que nous n’ayons pas pu remporter la victoire. Mais personnellement, je suis heureux d’avoir contribué à l’équipe et d’avoir égalé Luis Aragonés… L’Atléti, ce sont ses phrases, sa philosophie, son travail, tout… C’est une joie de le rejoindre, mais il me reste beaucoup à faire. Je n’arriverai jamais à sa hauteur, car je ne pense pas que je deviendrai une légende comme lui», a-t-il indiqué devant la presse, des propos rapportés par As.