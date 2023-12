Liga : Getafe frustre l’Atlético et un Antoine Griezmann record

Cette soirée de 18e journée de Liga restera dans la mémoire d’Antoine Griezmann et des supporters de l’Atlético de Madrid pour deux raisons ambivalentes. Le club de la capitaine menait de deux buts face à son voisin de la banlieue, Getafe, avant de s’écrouler dans les dernières minutes (3-3). La faute notamment à Savic, qui a laissé ses partenaires à dix contre onze dès la 38e minute. Entre temps, le doublé de Griezmann (44e, 69e) et Morata (63e) avaient quasiment scellé la victoire.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Atlético 35 17 16 11 2 4 35 19 8 Getafe 26 18 1 6 8 4 24 23

Sauf que les Azulones sont revenus, d’abord par Mayoral (53e), puis Rodriguez (87e) et un nouveau but de Mayoral sur penalty (90e+3). Ce match nul est une mauvaise affaire puisque les Colochoneros sont 3es, à égalité avec le Barça, qui reçoit la lanterne route Almeria demain. Cette déception fait passer l’autre information de la soirée au second plan. En inscrivant ses 172e et 173e buts sous le maillot madrilène, Griezmann devient le meilleur buteur de l’histoire du club, à égalité avec Luis Aragones. Dans l’autre match de la soirée, Séville a étrillé Grenade 3-0 pour le premier match de Quique Sanchez Flores sur le banc.