Flamengo : le message d'adieu du public à Gerson

Ce mercredi, Gerson (24 ans) joue son dernier match avec Flamengo, contre Fortaleza, avant de rejoindre son nouveau club, l'Olympique de Marseille. Pour son dernier entraînement ce mardi, les supporters du Mengão lui avaient réservé un petit cadeau.

Un groupe, a Torcida Urubuzada, avait installé sur une des tribunes une énorme affiche à son effigie, lui envoyant un message via les réseaux sociaux. «Nous sommes sûrs que, si tout était normal, vous seriez resté ici avec nous jusqu'à la fin de votre carrière. Allez-y, gagnez tout ce que vous méritez et revenez. On vous attendra toujours à bras ouverts. Ce n'est pas un adieu, juste un à plus tard», peut-on lire. Le milieu brésilien appréciera.