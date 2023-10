Ballon d’Or 2023 : c’est le grand jour !

C’est un débat très clivant, mais surtout passionnant. Tous les ans, les amateurs de football passent des heures et des heures à débattre de qui doit être élu Ballon d’Or. Chacun avec ses arguments, mais aussi sa dose de passion et de mauvaise foi ! Ce lundi, la plus prestigieuse des distinctions individuelles sera remise dès 20h au Théâtre du Châtelet à Paris. Et forcément, il y a un grand favori qui se distingue : Lionel Messi. La star de l’Argentine est ainsi en tête des pronostics pour prendre la relève de Karim Benzema, élu l’an dernier.

Il faut dire que la Pulga a remporté le Mondial avec sa sélection, étant le leader incontesté de l’Albiceleste au Qatar. C’est tout ce qui lui manquait, et ce huitième Ballon d’Or lui tend les bras, même s’il est vrai que sur l’ensemble de la saison, on pouvait en attendre mieux du côté de Paris. Il faut aussi souligner que du côté de Manchester City, le champion d’Europe, il n’y a aucun joueur qui sort vraiment du lot, dans la mesure où Erling Haaland a été un peu muet dans les derniers matchs à enjeu en Ligue des Champions, que Kevin De Bruyne n’a pas vécu un très bon Mondial avec la Belgique alors que Rodri évolue à un poste qui lui porte préjudice.

Mbappé devra attendre

Quant à Kylian Mbappé, il paye son absence de titre majeur hors Ligue 1, un peu comme Vinicius Junior d’ailleurs. Pas de titre européen ni international pour deux des joueurs amenés à dominer le football mondial dans les années à venir, et c’est pratiquement rédhibitoire pour les journalistes, capitaines et sélectionneurs des cent premiers pays au classement FIFA. Pour le prix Kopa, qui récompense le meilleur jeune joueur, c’est en revanche plus disputé. Certes, Jude Bellingham est probablement le meilleur jeune du monde actuellement et va remporter le Golden Boy, mais ce trophée prend en compte les prestations sur la saison 2022/2023, où c’était un peu plus équilibré. D’autres joueurs comme Pedri, Gavi, Camavinga ou Musiala ont ainsi des chances.

Emiliano Martinez, décisif dans les cages de l’Argentine, est le favori pour le trophée Yachine, qui est décerné au meilleur gardien de la saison 2022/2023. Sulfureux et polémique, le portier d’Aston Villa devrait profiter de son bon Mondial pour devancer ses rivaux que sont Yassine Bounou ou Thibaut Courtois. Chez les femmes, tout indique que c’est la milieu de terrain Aitana Bonmatí, championne du monde avec l’Espagne et d’Europe avec le FC Barcelone, qui va prendre la succession de sa coéquipière Alexia Putellas. Rendez-vous ce soir 20h !