Ligue 2 : Bastia et Lorient se quittent dos à dos après un match interrompu par des projectiles

Ce samedi, Bastia accueillait Lorient pour la 14e journée de Ligue 2. Cependant, après plus de 30 minutes de jeu, la rencontre a été suspendue en raison de jets de projectiles visant un arbitre assistant. Willy Delajod, l’arbitre principal, a alors décidé de faire regagner les vestiaires aux deux équipes. Après une interruption de plusieurs minutes, la rencontre a repris à 21h15, avec un dispositif de sécurité renforcé.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Lorient 27 14 +11 8 3 3 26 15 11 Bastia 17 13 0 3 8 2 13 13

Si les 22 acteurs s’étaient quittés sur un score vierge avant les incidents, le match ne sera pas plus animé par la suite. Les deux formations se sont ainsi séparées sur un score nul et vierge (0-0). Un résultat qui permet toutefois à Lorient de confirmer sa 2e place de Ligue 2 avec 27 points, à un seul point du Paris FC, leader. De son côté, Bastia gagne une place et se positionne 11e au classement.