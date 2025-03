Michel Platini soulagé par son acquittement et accuse la FIFA

Michel Platini a accueilli avec soulagement son acquittement en appel, affirmant que «son honneur est revenu» après dix ans d’«acharnement» de la Fifa et de la justice suisse. Il maintient que les deux millions de francs suisses perçus en 2011 étaient un reliquat de salaire et non une escroquerie. «Personne chez moi n’a cru que j’étais responsable de quelque chose», a-t-il insisté.

Convaincu que cette affaire visait à l’écarter de la présidence de la Fifa, il pointe le rôle de Gianni Infantino, élu en 2016. «Je sais que pour mes ennemis, c’était le temps qui était important. Ils s’en foutent des deux millions : c’est le temps. Ils m’écartaient pendant dix ans», accuse-t-il, tout en excluant un retour aux affaires du football : «je suis trop vieux pour ça».