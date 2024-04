Wrexham : comment Ryan Reynolds a transformé ce petit club gallois

L’information n’était pas passée inaperçue en novembre 2020 lorsque l’officialisation avait été actée. La star hollywoodienne, Ryan Reynolds, et son ami également acteur, Rob McElhenney, ont posé leurs bagages dans la petite ville galloise de Wrexham. Les membres du Wrexham Supporters Trust, alors propriétaire de l’équipe depuis 2011, avaient voté en faveur de la reprise par la RR McReynolds Company LLC, prenant le contrôle à 100 % des actions de ce modeste club pensionnaire de cinquième division anglaise : «Le Wrexham Supporters Trust Board tient à remercier M.Rob McElhenney et M.Ryan Reynolds, ainsi que leurs conseillers Inner Circle Sports et Walker Morris, pour leur approche professionnelle et réfléchie et pour le temps qu’ils ont déjà consacré au processus. En tant que supporters de Wrexham, nous souhaitons leur souhaiter la meilleure des chances à la tête de notre club de football et attendons avec impatience ce que l’avenir nous réserve».

Et depuis de l’eau a coulé sous les ponts et le projet de Wrexham s’est très bien développé grâce au précieux appui de l’acteur qui incarne Deadpool. En effet, après un nouveau succès large face à Forest Green (6-0), le promu de Wrexham, qui a fêté sa montée en League Two (D4) il y a un an, est parvenu à empocher un nouveau ticket d’or en verrouillant sa montée en troisième division anglaise pour la saison prochaine. Un accomplissement de taille pour cette ville de 40 000 habitants qui commence à se faire un nom de l’autre côté de la Manche avec deux promotions enregistrées en deux ans : «Il y a quelques années, si vous me disiez que je pleurerais des larmes de joie lors d’un match de football se déroulant dans le nord du Pays de Galles, alors vous appelleriez Rob McElhenney. Félicitations à Wrexham et à mon co-président, mon partner in crime. C’est un doublé pour la ville. C’est l’aventure de nos vies», a tweeté Ryan Reynolds après le match de samedi.

Un succès d’abord sportif

Cela a été un long voyage pour les deux acteurs, qui ont été accueillis avec appréhension lorsqu’ils ont acheté le club. Les deux hommes ont néanmoins rapidement mis les fans à l’aise en assurant que Wrexham resterait un club au cœur de sa communauté et le premier geste fort a été d’installer un «1934» brodé au dos du maillot, rendant ainsi hommage aux 200 victimes de la catastrophe minière de Gresford. En respectant les traditions, Reynolds et McElhenney avaient réalisé une campagne médiatique aux petits oignons en parlant gallois aux médias et en rencontrant des supporters dans des pubs non loin du stade pour prendre la température de la situation de l’équipe les années précédant leur arrivée. Pour la première saison sous pavillon hollywoodien, la frustration a été de mise quand Wrexham a raté la promotion de quelques points en terminant à la 2ème position du classement de la National League. Une déception rapidement amortie par la saison 2022/2023 record où les Red Dragons ont terminé en tête du classement avec un total de 111 points en 46 matchs joués, terminant devant Notts County à la première place la saison dernière. Bis repetita cette année en assurant sa promotion en League One pour la prochaine campagne. La recette sécrète de ce succès fulgurant est pourtant bien identifiable.

Premièrement et probablement l’élément le plus important, la direction sportive de Wrexham sait conserver ses joueurs cadres. Paul Mullin et Elliot Lee ont prolongé leurs contrats jusqu’en 2027, alors qu’il existait des intérêts de l’Arabie Saoudite et de Championship selon les médias anglais. Pendant ce temps, d’autres joueurs présents dans l’effectif comme Ollie Palmer et Andy Cannon se sont solidement développés, se révélant comme des pions essentiels du projet : «Des propriétaires au manager, en passant par le staff, les gars et les fans, être tous sur une seule page est très important pour tout succès parce que je ne peux pas parler assez élogieusement de tout le monde autour du club. Tous les gars dans le vestiaire, tout le monde s’entend très bien. Nous nous contentons de rire mais nous travaillons très dur à l’entraînement et je pense qu’il faut le meilleur des deux», a expliqué Lee dans un podcast. Le prochain objectif pour Reynolds et McElhenney sera de conserver le défenseur central vedette Max Cleworth. Ensuite, la direction sportive a misé sur plusieurs vétérans à l’expérience Premier League pour renforcer ses rangs. L’entraîneur Phil Parkinson a poussé pour faire venir James McClean et Steven Fletcher, anciens duo de Stoke City et de Sunderland, tout en convainquant Arsenal de permettre au jeune gardien Arthur Okonkwo de le rejoindre en prêt.

Une modernisation au cœur du projet

Le club de Wrexham s’est aussi préparé au succès en dehors du terrain en améliorant ses différents accords de parrainage. Reynolds et McElhenney ont utilisé leurs plateformes pour aider ce modeste club à s’élever au rang de mastodonte commerciale. En interne, les premières informations stipulent que le chiffre d’affaires de cette deuxième saison de promotion puisse atteindre 20 millions de livres sterling. Un mélange de contrats de sponsoring à sept chiffres et un large retour sur investissement de leur première tournée aux États-Unis, ce chiffre d’affaires dépasserait même certains des plus grands clubs de Championship. Les deux hommes d’Hollywood ont donc utilisé leurs talents d’acteur à leur avantage pour promouvoir l’ancien sponsor maillot du club, Ifor Williams Trailers, avant d’utiliser leurs relations pour intégrer de plus grandes marques, telles que TikTok et Expedia. Depuis, United Airlines a été nommée nouveau sponsor du maillot, tandis que les droits de naming du stade ont été vendus à Stok Cold Brew Coffee. Reynolds et McElhenney ont contribué à promouvoir davantage le club avec des apparitions dans les émissions The One Show et The Late Late Show aux Etats-Unis. Sans oublier la série «Bienvenue à Wrexham» disponible sur la plateforme Disney+ qui raconte le quotidien du club dans les coulisses. Primée aux Emmy Awards, cette série sera diffusée sur Disney+ au Royaume-Uni et Hulu aux États-Unis à partir du 2 mai. Une deuxième tournée américaine est déjà prévue, avec un match contre Chelsea au Levi Field des 49ers de San Francisco en juillet, ainsi que deux matchs pas encore annoncés. Le marketing, le commercial et la médiatisation font leur bonhomme de chemin sans trop de difficultés. Le vrai dossier complexe mais nécessaire réside sur l’enceinte du club de Wrexham.

L’une des tâches prioritaires que se sont fixées les deux propriétaires américains était de résoudre le problème de la tribune Est (connue sous le nom de Kop) du stade Racecourse Ground. Depuis 2008, cette tribune est hors d’usage car elle ne répondait pas aux exigences de sécurité. En juin 2022, le club est devenu propriétaire du stade, les plans de la nouvelle tribune ont été rendus publics et les autorités locales ont autorisé la démolition. La ville a approuvé le projet de construction d’une nouvelle tribune. Les propriétaires du club espéraient obtenir un financement gouvernemental en vain. Malgré ce refus, Reynolds et McElhenney espéraient réunir eux-mêmes les fonds manquants et préparer la nouvelle tribune avant le début de la saison prochaine. Cependant, les travaux n’ont pas démarré à temps et la date d’ouverture à l’été 2024 est aujourd’hui irréaliste mais les détails sont déjà connus. La future tribune Kop, dont la façade extérieure sera peinte en noir pour rappeler les traditions minières de Wrexham, sera la plus haute de tout le stade et pourra accueillir 5 500 spectateurs, dont 500 au sommet seront des sièges VIP. Des places avec barrières seront installées dans la tribune pour permettre de regarder également les matchs debout. Sous la structure, de nouveaux locaux seront créés pour abriter des bureaux et une boutique du club. Une fois la nouvelle tribune ouverte, la capacité du Racecourse Ground passera à environ 16 000 spectateurs. Wrexham rêve très grand et l’avenir s’annonce radieux dans cette petite ville galloise qui veut côtoyer les étoiles.