Inter Milan : aucune offre pour Lautaro Martinez

Alors que les presses italienne et anglaise parlaient d'intérêts venant de la Liga (Atlético, Real Madrid) et de la Premier League (Arsenal), Lautaro Martinez n'est pas prêt de quitter l'Inter Milan pour le moment. Selon les informations du Corriere dello Sport, aucune offre n'a été proposée à la direction nerazzurra pour son attaquant argentin. Le club italien évalue son buteur de l'Albiceleste entre 80 et 90 millions d'euros selon le quotidien transalpin.

La suite après cette publicité

En pleine crise financière en raison de la COVID-19, l'Inter Milan pourrait bien se séparer de plusieurs de ses habituels titulaires cet été pour alléger la masse salariale et renflouer les caisses du club. La preuve en est le transfert de l'international marocain Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain pour 60 millions d'euros ou la levée de l'option d'achat par Naples sur le prêt de l'Italien Matteo Politano.