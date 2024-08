Brest-OM : les compositions officielles

C’est le choc de cette première journée ! Brest, surprenant troisième la saison dernière, accueille l’Olympique de Marseille ce samedi à 17h pour la première journée de la Ligue 1, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Fort de ses nouvelles recrues et de l’arrivée de De Zerbi, l’OM voudra s’imposer pour prendre de la confiance et tenter d’aller chercher l’Europe à la fin de la saison.

La suite après cette publicité

Pour ce faire, le technicien italien a aligné un 4-2-3-1 avec Elye Wahi en pointe devant Mason Greenwood, Luis Henrique et Amine Harit, positionné en meneur de jeu. Hojbjerg et Merlin devront animer l’entrejeu marseillais. Arrivé cet été, Rulli est titulaire dans les cages. Du côté brestois, Del Castillo, Ajorque et Le Douaron sont attendus en attaque.

Les compositions officielles :

Brest : Bizot - Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Amavi - Camara, Martin, Pereira Lage - Del Castillo, Ajorque, Le Douaron.

La suite après cette publicité

OM : Rulli - Lirola, Balerdi, Cornelius, Murillo - Hojbjerg, Merlin - Greenwood, Harit, Luis Henrique - Wahi.