Les confidences de Gerónimo Rulli sur ses débuts tonitruants à l’OM !

Inarrêtable lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille a opéré de nombreux changements par rapport à son effectif version 2023-2024. Parmi eux ? Le poste de gardien de but. Après le départ de Pau Lopez du côté de Girona, le tandem Longoria-Benatia a ainsi décidé de miser sur Jeffrey de Lange et Gerónimo Rulli. Titulaire depuis son arrivée, ce dernier n’a d’ailleurs pas tardé à mettre tout le monde d’accord. Fort de plusieurs arrêts déterminants et rassurant pour ses partenaires, le portier argentin de 32 ans s’impose, dès lors, comme un cadre essentiel du collectif dirigé par Roberto De Zerbi.

Des débuts remarqués et salués par De Zerbi

Présent en conférence de presse avant d’affronter Angers en ouverture de la 7e journée de Ligue 1, vendredi soir (20h45), le natif de La Plata est d’ailleurs longuement revenu sur ses débuts à l’OM. «Mon objectif et d’aider l’équipe, je me prépare pour être au top et aider mes partenaires. Il y a toujours de bons et mauvais moments il faut voir comment on aborde chaque match. J’exige le plus possible de moi. J’aimerais continuer sur ma lancée. En tant que gardien, on préfère ne pas encaisser de but mais ça ne dépend pas que du gardien et des défenseurs, c’est tout le bloc, j’aimerais terminer plus de matchs sans encaisser de buts, je n’ai qu’un clean sheet. C’est un aspect où on peut faire mieux», a tout d’abord affirmé l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam.

Ambitieux, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2027 s’est, par ailleurs, confié sur les penalties, un secteur où il brille depuis le début de la saison après avoir détourné deux tentatives (contre Brest et face à l’OL). Face aux journalistes, l’intéressé a alors livré une partie de la recette. «On analyse souvent les penalties avec mes partenaires et ensuite, c’est comment je le ressens. Ça dépend des moments, il y a des moments où je vais parler à l’attaquant, d’autres où je me place directement dans le but. Je me concentre sur leur course ou sur le joueur, je ne regarde presque jamais le ballon et il faut que je prenne une décision».

Une intégration express et réussie

Et de poursuivre : «cette saison, sur le premier penalty arrêté, je n’ai rien dit, sur le deuxième, j’ai ressenti qu’il fallait que j’aille parler à l’attaquant. Il faut un peu de chance même si ce n’est pas 100% de chance. Il y a beaucoup de temps d’analyse. J’apprends en regardant. je n’ai pas de secret, je me mets dans le but et j’essaie de l’arrêter». Une chose est sûre, le droitier d’1m89 n’a pas manqué son départ sous la tunique phocéenne et fait, aujourd’hui, l’unanimité. «Rulli, j’aime tout de lui. On est très chanceux. Je suis très content de ce qu’il fait. Au niveau du jeu, dans la construction, il amène beaucoup de qualité», confiait, à ce titre, son entraîneur quelques minutes plus tôt. Mis en confiance par son coach et heureux dans son nouvel environnement, Rulli a ensuite détaillé ses premiers pas au sein de l’écurie marseillaise.

«J’ai de la chance d’avoir rencontré ce groupe de travail dans un nouveau club. Les deux entraineurs de gardiens sont des phénomènes qui parlent espagnol et français. Djele (Jeffrey De Lange) et moi, on s’est affronté aux Pays-Bas, on parle anglais. On a des bons dialogues, on passe du temps ensemble. De nous cinq , aucun ne se plaint de sa situation, est tous heureux l’un pour l’autre. Avoir des Argentins dans un vestiaire, c’est incroyable avec Léo (Balerdi) et Valentin (Carboni) qui est l’un des plus jeunes joueurs de l’équipe. Mais nous ne sommes pas que nous trois, il y a tout le monde. C’est une ambiance que je n’ai pas beaucoup vu au cours de ma carrière, à part peut-être à Villarreal. Il n’y a pas de petits groupes on est tous ensemble».

Une convocation avec l’Argentine en guise de récompense

Libéré mentalement et performant sur le terrain, l’international argentin (4 sélections) a finalement un peu plus exulté, ce mercredi, lorsque le sélectionneur de l’Albiceleste, Lionel Scaloni, a dévoilé sa liste en vue des deux rencontres face au Venezuela, le 10 octobre, et la Bolivie, le 16. Appelé pour le prochain rassemblement, l’ex-gardien du MHSC n’a pas manqué d’afficher sa joie. «Il n’y a rien de plus grand que de représenter son pays. Il n’y a plus de fatigue, on ne ressent pas les voyages longs, on est heureux de représenter 50 millions d’Argentins. Ça nous donne plus d’énergie. Quand on est appelé, ça veut dire qu’on fait les chose bien. Dibu ne sera pas là, je ne sais pas si je vais jouer mais c’est déjà un plaisir pour moi d’être retenu». En attendant, Gerónimo Rulli tentera, une nouvelle fois, de porter les siens lors de la réception d’Angers, ce vendredi soir.

