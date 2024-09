Pablo Longoria juge le début de saison de l’OM

Après trois journées de championnat, l’OM compte deux victoires et un nul, concédé à domicile face à Reims. Les Phocéens retrouvent le Vélodrome ce samedi (17h) lors de la réception de l’OGC Nice et espèrent décrocher ce premier succès dans leur stade de la saison. Il faudrait cela pour ne pas faire mentir Pablo Longoria, lequel se dit satisfait de ces premières semaines sous Roberto De Zerbi. Dans le cadre de la troisième édition du Thinking Football Summit, le président marseillais a réaffirmé les ambitions de son club et souhaite à tout prix finir sur le podium afin d’avoir une place assurée en Ligue des Champions la saison prochaine.

« Notre objectif est de construire un projet sur trois ans. C’est notre premier objectif. Deuxièmement, nous sommes très heureux de notre début de saison. Notre objectif est de participer à la Ligue des champions et d’améliorer notre niveau. Après cela, nous verrons ce que la compétition nous réserve. Nous devons être ambitieux. Nous devons, pour nos supporters, être ambitieux mais en même temps, nous devons être réalistes. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas être compétitifs. Je demande un peu de patience parce qu’il s’agit d’un projet sur trois ans et que nous voulons nous améliorer chaque jour, chaque semaine et chaque jour de match. » L’objectif est fixé.