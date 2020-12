Barça : la carrière de Moussa Wagué en danger ?

Cela a été une image d'une week-end dernier. Moussa Wagué, défenseur latéral du Barça et prêté au PAOK, s'est brisé le genou au contact d'un poteau en sauvant un ballon sur sa ligne contre l'Aris Thessalonique. Si le Sénégalais a réussi son coup, son genou a souffert d'une rupture tendon rotulien ainsi que du ligament croisé.

Le latéral est rentré à Barcelone où il sera opéré très prochainement. Et une longue absence attendra donc le Sénégalais. D'après Sport, certains médecins grecs estiment son temps de récupération à plus d'un an, pendant que d'autres sont encore plus pessimistes. Ainsi, ils expliquent que cette blessure pourrait bien forcer le joueur de 22 ans à devoir stopper sa carrière de footballeur, ce qui serait évidemment un énorme coup dur pour lui.