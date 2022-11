Brest - Troyes : les compositions officielles

Avant le lancement de la Coupe du monde et la pause du championnat qu’elle entraîne, deux formations se disputant le maintien s’affrontent : Brest et Troyes. Un match à suivre en direct commenté sur Foot mercato à partir de 15h. Avant-derniers au classement, les Brestois commençaient à retrouver de la confiance suite à une victoire et un nul. Mais la dernière défaite 1-0 contre Nice a perturbé cette dynamique. Face aux Troyens, les Bretons tenteront de confirmer les bonnes intentions de jeu aperçues le week-end dernier. De l’autre côté et malgré une 13e place, seuls trois points séparent Troyes de la zone rouge. N’ayant plus gagné depuis le mois de septembre, le coach Bruno Irlès a été démis de ses fonctions. Après le dernier nul face à Auxerre, les visiteurs tenteront de se rassurer avant la fameuse pause.

La suite après cette publicité

Chez les Bretons, c’est un dispositif en 4-3-3 qui a été choisi avec le retour de suspension d’Islam Slimani aligné en attaque. Auteur d’une bonne performance contre nice, Pierre Lees-Melou est de nouveau présent dans l’entrejeu. Côté troyen, l’homme en forme Mama Baldé garde sa place devant. Tout comme Rony Lopes, et ce dans le 5-4-1 adopté.

Les compositions :

Brest : Bizot - Fadiga, Chardonnet, Brassier, Duverne - Lees-Melou, Camara, Pereira Lage - Del Castillo, Slimani, Honorat

Troyes : Lis - Larouci, Conté, Palmer Brown, Salmier, Bruus - Ripart, Chavalerin, Kouamé, Lopes - Baldé

[Avec Parions Sport en ligne, profitez du premier pari doublé jusqu’à 100€ et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.]